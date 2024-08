Yuri Lima e Iza dão novo indício de reconciliação, segundo site

Yuri Lima e Iza tiveram um relacionamento de mais de um ano, mas terminaram após traição do jogador - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Após pouco mais de um mês do término, Yuri Lima e Iza deram mais um indício de que a relação parece estar no caminho para uma reconciliação. Segundo o Portal Léo Dias, o jogador e a cantora foram flagrados em uma ligação de vídeo na última sexta-feira (23). A situação aconteceu em uma loja de calçados de um shopping na Barra na Tijuca.

De acordo com o site, o homem que presenciou o momento relatou que o ex-jogador do Mirassol exibiu um sapato para a cantora durante a chamada de vídeo. Contudo, o detalhe principal teria sido o fato de Yuri ter chamado Iza de “amor” antes de encerrar a ligação.

O relato sobre o momento do ex-casal se junta ao fato de que a assessoria da cantora confirmou, no início de agosto, que Yuri Lima voltou a frequentar a casa dela. O jogador é pai de Nala, bebê que Iza espera. A expectativa é que o nascimento ocorra no próximo mês.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio (…). Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, diz o texto.

Além disso, internautas também questionaram o fato do jogador manter fotos com a cantora após o fim do relacionamento. A situação ajudou a aumentar os rumores sobre uma reaproximação.

Término entre Yuri Lima e Iza

O término entre Yuri Lima e Iza aconteceu no início de julho. Na época, a cantora Iza fez o anúncio durante um vídeo em que revela ter sido traída pelo jogador. Na publicação, feita em rede social, ela relata mensagens entre o ex e Kevelin Gomes, uma produtora de conteúdo adulto.

“Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso”, destacou no vídeo.

Posteriormente, o jogador assumiu que trocou mensagens com a pivô da separação, mas sem nenhum tipo relação além disso.

