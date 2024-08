Ricardo Lopes celebra primeiro gol pelo seu novo clube: ‘Muito feliz’

O atacante brasileiro Ricardo Lopes, do Lamphun Warrior, da Tailândia, celebrou seu primeiro gol pela nova equipe. Com experiência no futebol asiático, o camisa 10 mostrou habilidade e contribuiu para o empate em 1 a 1 contra o Nakhon, pela liga local.

Ricardo Lopes, aliás, comentou sobre o gol e sua estreia como titular no time da Tailandia. Assim, analisou a partida e o resultado.

“Muito feliz por marcar meu primeiro gol pelo Lamphun. Foi meu primeiro jogo como titular, e marcar é muito importante, ao trazer mais tranquilidade e confiança para a sequência de jogos. Foi uma partida muito difícil, conseguimos sair na frente, mas, infelizmente, levamos o empate no final. Temos que usar esse jogo como aprendizado”, afirmou o atacante.

O brasileiro também aproveitou para analisar a sequência do campeonato e a temporada pelos Warrior. Ele vê uma luta intensa do Lamphun para figurar entre os primeiros colocados, além de disputar títulos.

“Temos uma boa equipe, jogadores de qualidade, experientes, e acredito que vamos brigar na parte de cima da tabela. Essa é a nossa expectativa. É uma equipe nova, mas que tem uma excelente estrutura, e vamos em busca de conquistar títulos”, concluiu.

