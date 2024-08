Pedro faz trabalho de transição para o campo no Flamengo

O Flamengo teve boas notícias nas atividades nesta segunda-feira. O atacante Pedro fez trabalho de transição para o campo. Além dele, o técnico Tite voltou a comandar as atividades após se recuperar de arritmia cardíaca em La Paz.

Pedro, artilheiro do Brasil em 2024, sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, no último dia 15. Ele saiu de campo ainda no primeiro tempo da partida.

Também machucado, Arrascaeta, com lesão no adutor da coxa esquerda, não foi a campo. Gabigol, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita no mesmo jogo, realizou apenas trabalho fisioterápicos em um dos campos do Ninho do Urubu.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, no domingo, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no jogo de ida entre os clubes pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os três, no entanto, não vão para o jogo.

