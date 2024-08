Brusque x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (27), o Brusque receberá o Sport em casa, em partida válida pela 23ª rodada da Série B. As equipes estão em lados opostos na tabela: o Leão ainda sonha com o acesso à elite do futebol nacional, enquanto o time catarinense precisa pontuar para sair do Z4.

Onde assistir

Premiere, TV Brasil e GOAT.

Como chega o Brusque

Após a goleada sofrida para o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, o Brusque precisa reunir forças para continuar lutando por uma vaga na Série B em 2025. Desse modo, a equipe entra em campo com a esperança de gols de Paulinho Mocellin, em seu ataque.

Como chega o Sport

Todavia, o técnico Guto Ferreira promoverá mudanças na equipe. O zagueiro Luciano Castán deve perder espaço para Chico, e, no ataque, Wellington Silva e Gustavo Coutinho estão confirmados.

BRUSQUE X SPORT

Série B – 2024 – 23ª rodada / Série B

Data e horário: 26/8/2024, às 21h(de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada Florianópolis (SC)

BRUSQUE. Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias, Jhemerson; Pollero e Paulinho Moccelin. Técnico: Luizinho Vieira

SPORT: Caíque França; Fabinho, Alyson, Chico e Cariús; Felipe, Pedro Martins (Fábio Matheus) e Lucas Lima; Barletta, Zé Roberto e Wellington Silva. Técnico: Guto Ferreira.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

