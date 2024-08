Botafogo: John Textor listará holding de clubes na bolsa de valores, diz TV

No Brasil, Textor precisou depor na CPI que investiga apostas ilegais no futebol brasileiro - (crédito: Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor deve colocar a Eagle Football, empresa que controla sua rede clubes, na bolsa de valores de Nova York. De acordo com a emissora britânica Sky News, ela será registrada como uma initial public offering (IPO, ‘oferta inicial de ações’, em inglês).

A decisão possibilita um primeiro passo na abertura de capital da empresa. A partir disso, incluída pela primeira vez em uma determinada bolsa – NY é apontada como favorita -, as ações da companhia estarão aberta para venda junto aos investidores. Contudo, o interessado precisa cumprir algumas exigências, tais como: abertura de estrutura financeira, comprovação de demonstrações do orçamento dentro do estabelecido pelas regulamentações e documentos que descrevam com detalhes as operações, estratégias, riscos, indicadores de desempenho, histórico, além de outros pontos.

A holding de Textor já conta com dois bancos interessados em trabalhar junto com o americano na IPO. Além disso, até a gestora dos clubes ser oficialmente liberada para o processo, um terceiro interessado pode ser incluído na operação. Atualmente, a Eagle Football conta com o Botafogo, o Lyon, da França, o Crystal Palace, da Inglaterra, e o RWD Molenbeek, da Bélgica. John Textor busca troca de clubes na Eagle Football

O nome de John Textor vem sendo associado a uma possível aquisição do Everton, que disputa a Premier League, assim como o Crystal Palace. Entretanto, segundo a imprensa britânica, o americano pode negociar sua parte no clube de Londres, onde é acionista minoritário (45%), para adquirir a tradicional equipe de Liverpool. Segundo a Sky, o valor da transação envolvendo a aquisição dos Toffees superaria os dois bilhões de dólares (cerca de R$ 11 bilhões).