Saiba quando foi o último gol de Pedro Raul pelo Corinthians

Pedro Raul vive um período de seca com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Contratado pelo Corinthians no início da temporada, Pedro Raul chegou ao clube para fazer sombra a Yuri Alberto, mas antes mesmo de o ano acabar, torcida e diretoria estão frustradas com um desempenho tão abaixo do jogador.

A última decepção ocorreu no domingo (25). Diante do Fortaleza, na Arena Castelão, ele recebeu um cruzamento na medida de Matheus Bidu e sem goleiro, não conseguiu empurrar a bola para dentro da rede.

Logo depois do jogo, o técnico Ramón Díaz criticou de forma pública a falta de efetividade do jogador e seu companheiro Yuri Alberto. Em sua visão, o time não foi eficaz e saiu de campo derrotado.

Jejum de Pedro Raul

Se engana quem pensa que o desgaste na relação entre Corinthians e Pedro Raul é atual. Desde a sua chegada ao clube, ele não conseguiu apresentar uma regularidade e apresenta números tímidos, como, por exemplo, três gols ao longo do ano.

Para entendermos um pouco mais o momento ruim, basta pegarmos a data do último gol, que ocorreu no dia 9 de abril. Na ocasião, o Alvinegro derrotou o Nacional-PAR por 4 a 0, pela Copa Sul-Americana.

Agora, a próxima chance de Pedro Raul balançar a rede a favor do Corinthians será na quinta-feira (29), diante do Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vale citar, que a sua contratação custou aos cofres do clube R$ 25 milhões.

