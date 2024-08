São Paulo renova o contrato do atacante William Gomes

Nesta segunda-feira (26), o São Paulo anunciou a renovação de contrato do atacante William Gomes. Agora, o contrato será válido até dezembro de 2028. Inicialmente, o acordo era válido até fevereiro de 2026.

Considerado uma das promessas do futuro para o Tricolor Paulista, o garoto tem conquistado o seu espaço sob o comando de Luis Zubeldía. No último domingo (25), no triunfo contra o Vitória, ele anotou um lindo gol de fora da área.

Ao site oficial do São Paulo, William Gomes não escondeu a sua felicidade e revelou que deseja permanecer por muito tempo no MorumBIS.

“Era a coisa que eu mais queria esse ano. Eu queria muito renovar com o São Paulo, era um dos meus objetivos. Estou muito feliz e espero ficar aqui por muitos anos”, celebrou o jogador.

De olho no futuro do São Paulo, o presidente Julio Cesar Casares afirmou que a renovação de contrato é a prova que a diretoria está de olho nos garotos de Cotia e pretende melhorar o aproveitamento nos próximos anos.

“O trabalho da base é fundamental para o desenvolvimento do São Paulo. A renovação do William, um talento promissor revelado em Cotia, é mais uma comprovação de que seguimos com afinco o rumo de fortalecer o Tricolor. Assim, teremos um Clube ainda mais forte no futuro”, disse Julio Casares, Presidente do São Paulo.

No São Paulo desde 2018, William Gomes chegou ao time profissional em 2023. A sua estreia ocorreu no revés para o Fluminense ano passado. Desde então, ele disputou nove partidas pela equipe profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.