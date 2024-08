Mirassol, com um a menos, segura empate em Belém e segue no G4 da Série B

O próximo compromisso do Paysandu na Série B ocorrerá no domingo (1/9), ás 18h30, diante do Goiás, no estádio da Serrinha. O Mirassol, por outro lado, volta a jogar na próxima terça-feira (3), quando recebe o América-MG, no Municipal de Mirassol. Ambos os confrontos serão pela 24ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.