CBF divulga tabela detalhada da segunda fase da Série C: veja os grupos

A CBF divulgou nesta segunda-feira (26) a tabela detalhada da segunda fase do Brasileirão Série C. A partir desta etapa, a competição se divide em dois grupos, com quatro equipes em cada um deles. No final, os quatro melhores no geral sobem para a Série B em 2025

Desse modo, estão separados de um lado: Botafogo-PB, São Bernardo-SP, Volta Redonda-RJ e Remo-PA. Do outro lado tem: Athletic-MG, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS e Londrina-PR.

Veja mais: Retrô e Itabaiana saem na frente pelo acesso à Série C de 2025

A partida de abertura será no próximo sábado (31), com dois jogos: Remo-PA x Botafogo-PB, no Mangueirão, em Belém, às 17h30; e Ypiranga-RS x Ferroviária-SP, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), às 20h.

Os quatro melhores sobem para a Série B em 2025. O atual campeão é o Amazonas FC, de Manaus, que conquistou o título em 2023.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.