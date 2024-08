Hospital divulga boletim sobre Izquierdo: ‘Estado neurológico crítico’

Nesta segunda-feira (26), o Hospital Albert Einsten divulgou um novo boletim médico sobre o zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. De acordo com a nova informação, o jogador segue internado, mas com o quadro neurológico em estado crítico. A notícia aumenta a tensão sobre a luta pela sobrevivência do atleta, que está na UTI desde a última quinta-feira (22).

O elenco do Nacional já voltou ao Uruguai, mas alguns membros da diretoria seguem em São Paulo para acompanhar o quadro de José Izquierdo. O futebol no Uruguai está paralisado por tempo indeterminado.

No último domingo (25), o jogador do São Paulo, Michel Araújo, que é compatriota de Izquierdo, deixou o gramado do MorumBIS emocionado por conta do estado de saúde do uruguaio.

Até mesmo o São Paulo, clube que enfrentou o Nacional pela Libertadores da América, entrou com uma camisa em homenagem ao jogador: “Fuerza Izquierdoz”.

Relembre o caso:

São Paulo e Nacional se enfrentaram pelas oitavas de final da Libertadores da América. No jogo disputado no MorumBIS, na última quinta-feira (22), Juan Izquierdo teve uma arritmia cardíaca no gramado. O jogador foi prontamente atendido pelos médicos e encaminhado ao Hospital Albert Einstein. Desde então, segue internado na luta pela vida.

