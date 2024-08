Corinthians x Bragantino: quartas do BR Feminino: onde assistir e escalações

A primeira equipe classificada para semifinal do Brasileirão Feminino 2024 será definida nesta terça-feira (27). Afinal, Corinthians e Bragantino vão medir forças no segundo jogo decisivo das quartas de final. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo canal SporTV e pelo Canal Goat no YouTube.

Premiação

Por terem alcançado as quartas de final do campeonato, Bragantinho e Corinthians receberão R$ 100 mil. No somatório com os R$ 300 mil pela participação na primeira fase, os clubes acumulam, até o momento, R$ 400 mil em premiações.

Como chega o Corinthians

Maior campeão do Brasileirão entre as mulheres, o Timão busca o hexacampeonato. Para isso, deve contar com as atacantes Gabi Portilho e Jaqueline para garantir a classificação.

Como chega o Bragantino

Franco-atirador? Não é bem assim! O time de Bragança Paulista vai ao estádio Canindé, em São Paulo, em busca da classificação para a semifinal, mas sabe que toda a pressão está sobre o Timão.

CORINTHIANS x RED BULL BRAGANTINO

Quartas de final do brasileirão Feminino – Jogo de volta

Data e horário: 27/8/2024, às 19h (de Brasília)

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Letícia Santos, Daniela Arias, Mariza e Paulinha; Yayá, Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Portilho e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.

BRAGANTINO: Thalya; Stella, Débora e Letícia Teles; Rhay Coutinho, Emily, Karol Bermúdez, Brenda Pinheiro e Lelê; Jane Tavares e Thayslane. Técnico: Humberto Simão.

*A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a equipe de arbitragem escalada para a partida.

