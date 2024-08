Corinthians oficializa a contratação do volante José Martínez

O Corinthians oficializou a contratação do volante José Martínez. Aos 30 anos, ele desembarca no Timão com acordo válido até dezembro de 2027. Antes de chegar ao clube paulista, ele defendia as cores do Philadelphia Union-EUA.

José Martínez estava com o elenco do Corinthians desde a semana passada. Porém, a não inscrição no BID impedia o clube de realizar o anuncio e o incorporar ao elenco de Ramón Díaz.

Com a parte burocrática sanada, ele está liberado para atuar na quinta-feira (29), quando o Timão vai encarar o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“Estou muito feliz, contente de vir ao Corinthians, uma equipe grande aqui do Brasil. Foi a melhor decisão que pude tomar, porque estou mais perto da minha família, posso ficar mais tranquilo. Espero poder estrear e dar o meu melhor aqui no Corinthians”, disse o venezuelano, à TV do clube.

Contratações do Corinthians

José Martínez é o sexto reforço do Corinthians nesta janela de transferências. Antes do volante, a equipe havia contratado o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os volantes Charles e Alex Santana, além do atacante Talles Magno.

