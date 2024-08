Roberto Assaf: no jogo do Flamengo, Raul 2 x 1 Allan - (crédito: Jogada10)

O Flamengo venceu o Bragantino por 2 a 1 neste domingo (26/8), mas exibiu um futebol atabalhoado, repleto de erros em todos os setores, incluindo o baixíssimo nível de Allan, que deixou o time com 10 e ainda deu um gol de graça ao adversário. E voltou a contar com o improvável para somar três pontos. O esforço de Michael salvou o confronto. Ver jogo Flamengo de Tite – hoje vestido de Matheus – é sofrer por quase 100 minutos. Quando o árbitro soa o apito final é um alívio. Tremendo. O problema é saber quanto tempo isso vai durar, pois é incrível que o clube ainda esteja na disputa por três títulos. O Copa Star onde o padrinho esteve é pequeno para a torcida rubro-negra.

Como ocorre habitualmente, o Bragantino – que nunca assusta ninguém – cismou de jogar muito contra o Flamengo. Quando Michael fez 1 a 0, de cabeça, aos 16 minutos, o time do interior paulista já havia criado três chances, uma delas com chute de Jhon Jhon na trave esquerda. A vantagem fez o adversário diminuir o ritmo, mas o Rubro-Negro, com dificuldades para penetrar na área, não ampliou o placar, e continuou sofrendo com as eventuais estocadas dos energéticos. David Luiz foi a nota curiosa do primeiro tempo: quase marca três vezes, duas contra e outra a favor.

Michael faz um. E quase marca outro

O Bragantino trocou Jadsom por Lincoln, para tornar a equipe mais ofensiva, e o Flamengo, com um joguinho preguiçoso, passou a buscar contra-ataques, e num deles, Michael, aos 10 minutos, por pouco não faz 2 a 0. Na realidade, o adversário estava mais perto da felicidade, o que ocorreu aos 11, quando Allan escorou cruzamento nos pés de Douglas Mendes, que só teve o trabalho de completar: 1 a 1. Sim, Allan. Com pena desse triste personagem, o visitante retribuiu a cortesia logo depois. Luiz Araújo invadiu a área, rolou para trás, e Eduardo chutou em Raul, para interessante gol contra: 2 a 1.

E tudo continuou igual. O Bragantino com a bola, trocando passes, e o Flamengo com vários problemas, deixando óbvio o tempo inteiro que poderia levar gol a qualquer momento, tal a fragilidade da retaguarda, que é um convite para quem quiser arriscar.

Aos 28, Gérson, o mais lúcido do time, foi substituído, e era de se prever que a pouca criatividade havia acabado. Aos 34, Eduardo Sasha, sem marcação, encobriu Rossi, mas errou o alvo. São muitas as emoções. Alguém precisa explicar ao Allan que o jogo é para frente, pois o cidadão recebe a bola e passa para trás. Quando a arbitragem anuncia que serão cinco minutos de acréscimos vem a pergunta que não quer calar: o Flamengo suportará o resultado?

Enfim…

Como em duelos anteriores – Palmeiras e Bolivar, por exemplo – perdeu, mas conseguiu ganhar. Mas quando pega um adversário afiado entra pelo cano. Não cabiam críticas em duelo disputado na terrível altitude de La Paz, mas é fato que há mediocridade seja qual for o plano.

Não seria exagero afirmar que conquistar com algo com esse bagaço seria um milagre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.