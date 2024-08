Vegetti, do Vasco, prioriza um jogo de cada vez e analisa seu gol de cabeça

O atacante Vegetti mais uma vez foi decisivo para o Vasco, marcando no final da partida e garantindo a vitória do time carioca sobre o Athletico por 2 a 1, em São Januário. Com esse resultado, o Cruz-Maltino alcançou a oitava colocação, somando 31 pontos.

O argentino analisou o jogo e afirmou que o ideal era pensar primeiro no duelo pelo Brasileirão, já que as equipes voltam a campo na quinta-feira pela Copa do Brasil, novamente em São Januário.

Veja como foi o jogo: Vegetti é decisivo, e Vasco vence Athletico-PR em São Januário

“Pensamos no jogo de hoje. Sabíamos precisarmos vencer, que estávamos no controle da partida. O primeiro tempo não foi bom. Melhoramos a atitude no segundo tempo. Avançamos mais. O Vasco, jogando em casa, precisa atacar mais. Conseguimos o empate, marcamos outro gol anulado por impedimento, e garantimos a virada para a vitória. Para todos que acompanham, é muito importante”, disse Vegetti.

Vegetti analisa sua especialidade na grande área

O camisa 99, aliás, foi decisivo na sua especialidade, a jogada aérea. Ele aproveitou o cruzamento de Leandrinho e deslocou o goleiro Léo Linck, garantindo a vitória do Vasco.

“Não sei como explicar, mas eu não explicaria, porque senão… Acaba a magia. Mas foi um bom gol, muito importante. Só para finalizar, recentemente o Vasco cedeu empates nos acréscimos contra o Bragantino e o Criciúma. Hoje, eu vi você muito preocupado, pedindo calma para o grupo e para os seus companheiros. Gostaria que você falasse também sobre a importância dessa tranquilidade e do seu papel como líder do grupo”, concluiu Vegetti.

