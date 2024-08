Segurança do Vasco se envolve em briga com jogadores do Athletico-PR

Pouco depois do apito final da vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, uma confusão tomou conta do gramado. Um segurança do Vasco, identificado como Beto, chegou a trocar socos com jogadores do Furacão.

O desentendimento começou assim que o árbitro apitou o fim do jogo, que já estava quente em campo nos minutos finais depois do gol de Vegetti, o segundo do Vasco, aos 40 minutos do segundo tempo. Reservas do Athletico-PR trocaram empurrões e socos com esse segurança do Vasco. Logo, outros jogadores e funcionários dos dois times trocaram empurrões.

Depois disso, houve nova confusão. O atacante Di Yorio, do Athletico, ao se dirigir para o vestiário, gesticulou para o segurança. Betinho desviou do golpe e tentou acertar um soco em jogadores e funcionários do Furacão, mas também não acertou. O chefe de segurança do Vasco foi afastado mais uma vez.

Depois de tudo, o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro ainda foi ao vídeo para analisar as imagens do fim do jogo. Ele, aliás, expulsou o lateral-esquerdo Fernando, que tentou dar um soco no segurança do Vasco.

Com a bola rolando, Gabriel colocou Furacão na frente. Emerson Rodríguez e Vegetti garantiram os três pontos ao Vasco. Os dois times, aliás, voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 20h, também em São Januário, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

