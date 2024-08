Maicon, do Vasco, minimiza briga em São Januário e analisa jogos pela Copa do Brasil

O Vasco derrotou o Athletico no primeiro de três jogos entre as equipes. Nesta segunda-feira (26), a partida contou pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, os outros dois jogos serão pela Copa do Brasil, fase de quartas de final.

Desse modo, o zagueiro Maicon analisou como serão os jogos da competição de mata-mata contra o Furacão. O defensor também minimizou a confusão que ocorreu ao final da partida entre jogadores do time paranaense e um segurança do Vasco.

“É um jogo de 180 minutos. Sabemos da dificuldade que será a classificação, mas vamos em busca dela. Estamos mostrando as imagens da confusão e da briga que aconteceu quando o jogo terminou, além de sempre tentar manter a cabeça fria, separar os jogadores e evitar que a situação se agrave. Você conseguiu entender o que aconteceu naquele momento? O futebol é muito mais bonito do que confusões e brigas. O que tentei fazer foi retirar toda a equipe, tanto a nossa quanto a do Atlético, para minimizar os conflitos e evitar que qualquer time saísse prejudicado. Tentei, claro, separar os meus jogadores. Devemos dar ênfase à vitória; tivemos uma grande atuação, principalmente na segunda parte. Acho que a vitória do Vasco e o apoio da torcida são muito mais importantes do que a confusão”, disse Maicon.

As equipes voltam a campo na quinta-feira (29), para o duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será novamente no Estádio de São Januário. O Vasco não chega à fase de semifinal da competição nacional desde 2011, quando conquistou o título.

