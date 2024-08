São Paulo atinge marca positiva no MorumBis próximo à decisões

São Paulo engata invencibilidade no Morumbis em sequência importante da temporada - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

O triunfo são-paulino neste domingo (25), diante do Vitória por 2 a 1, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro, elevou a moral da equipe para o restante da temporada. Afinal, o Tricolor chegou a dez jogos de invencibilidade dentro de casa. Justamente quando se aproxima de decisões importantes no ano.

Nesta sequência, o São Paulo soma nove vitórias e apenas um único empate. O Tricolor venceu Criciúma, Bahia, RB Bragantino, Grêmio, Goiás, Flamengo, Atlético-GO e Nacional-URU. A igualdade aconteceu contra o Botafogo, quando as equipes ficaram no 2 a 2, no Morumbis.

Contudo, a sequência positiva acontece nas vésperas de mais uma decisão da equipe na temporada. Afinal, o São Paulo encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (28), às 21h30, em seus domínios, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tenta abrir vantagem diante de seu torcedor e levar um bom resultado para o jogo decisivo em Belo Horizonte.

Zubeldía quer MorumBis como diferencial no São Paulo

A força do Tricolor no MorumBis manteve a equipe de Zubeldía viva nos três principais torneios da atual temporada. O técnico do time está ciente da exigência da torcida e espera que o estádio seja decisivo.

“É difícil falar de outras equipes, difícil fazer essa comparação. Sei que aqui há muita exigência, a história do clube pede isso. Sei que vamos ser exigidos no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil, porque São Paulo é um gigante. Das exigências e da expectativa dos nossos torcedores. Mas fazer comparações, dizer que este contratou aquele, gastou tanto. Não quero fazer isso. Vamos fazer o melhor possível, trabalhar de forma silenciosa. Dar nosso melhor, como fizemos hoje. E ir trabalhando. Se vamos ganhar um ou dois torneios, será um prazer”, disse o técnico.

