Alex Sandro chega ao Flamengo após passagem de sucesso na Europa. Veja os números!

Após 13 anos jogando no futebol europeu, Alex Sandro escolheu as cores do Flamengo para vestir em seu retorno ao Brasil. O lateral-esquerdo assinou com o clube carioca até dezembro de 2026, e deve chegar ainda nesta semana ao Rio de Janeiro para iniciar a sua trajetória. Com uma passagem de sucesso pelo Velho Continente, ele volta ao seu país com muita expectativa dos torcedores.

Revelado pelo Athletico, Alex Sandro, atualmente com 33 anos, chamou a atenção do futebol internacional com a camisa do Santos. Afinal, foi importante na conquista da Libertadores de 2011, ao lado de Neymar, Ganso e companhia. Na época, vestiu a camisa do Peixe por empréstimo, já que tinha contrato com o Maldonado, do Uruguai. Posteriormente, foi vendido ao Porto.

O jogador se tornou titular da posição em sua segunda temporada no futebol europeu. Disputou mais de 130 jogos com a camisa do time português, e conquistou três títulos.

Aliás, um dos interessados pelo brasileiro foi o Atlético de Madrid, que chegou a oferecer uma oferta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 183 milhões na cotação atual). Entretanto, a diretoria do Porto recusou a oferta e, posteriormente, vendeu o lateral à Juventus por 26 milhões de euros (R$ 159 milhões). Além da Velha Senhora, o Milan, também da Itália, também buscou a contratação de Alex Sandro, mas não conseguiu.

Números pela Juventus

Em nove anos com a camisa da Juventus, Alex Sandro se tornou unanimidade na lateral esquerda. Pelo time italiano, ele conquistou 11 títulos, cinco deles da Serie A (Campeonato Italiano). No total, disputou 327 jogos, com 16 gols e 32 assistências. Aliás, ele é o brasileiro que por mais vezes vestiu a camisa da Velha Senhora.

Sucesso na Europa o levou para Seleção

As boas partidas pelo futebol italiano fizeram com que Alex Sandro se tornasse presença constante nas convocações da Seleção Brasileira, inclusive com o técnico Tite. Com a Amarelinha disputou 40 jogos.

