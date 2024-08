Maicon pede respeito a Léo, alvo de piadas de humorista

Após a vitória de 2 a 1 do Vasco sobre o Athletico-PR, o zagueiro Maicon gastou bastante tempo com a imprensa. Primeiro, em entrevista coletiva, minimizou a briga em São Januário e fez uma projeção do outro duelo com o Furacão, nesta quinta-feira (29), mas pela Copa do Brasil. Depois, pediu mais respeito com o companheiro de posição Léo Pelé, alvo de críticas da torcida e até “zoações”.

“Foi muito chato. A maneira que você brinca não só com o Léo, como com qualquer pessoa, tem que ter o respeito acima de tudo. O Léo tem a cabeça muito boa, é um líder, temos muito respeito por ele. O jogador de futebol tem muitos altos e baixos, faz parte. O que tentamos mostrar é que fases vão e vêm, e o jogador não deixa de ser quem ele é. É um cara de muita qualidade, confiamos muito no Léo. Temos certeza que ele vai dar a volta por cima. Ele sabe quem ele é, e isso é o mais importante para nós. Tem a cabeça muito boa, muito centrada. Com certeza vai dar a volta por cima” disse Maicon, em entrevista ao programa “Boleiragem”, do Sportv.

Para entender: na semana passada, o humorista Rafael Cunha fez uma piada com Léo Pelé, em plena festa de aniversário do clube: “Hoje a gente está com Léo Pelé. Me arrepio todinho. Meu Deus. É difícil. Contratamos o Pelé errado. Rapaz, é difícil. Faz parte da vida”, comentou Rafael.

O episódio envolvendo Léo Pelé, inclusive, fez vários jogadores do Vasco publicarem a seguinte mensagem nas redes sociais:

“Respeitamos todos os tipos de brincadeiras, desde que a mesma seja engraçado para os dois lados. Acreditamos que o episódio ocorrido ontem, na festa de aniversário do Vasco, seja uma atitude oportunista por parte do humorista Rafael Cunha, logo uma pessoa que se diz vascaíno. Tenha mais respeito pelo próximo, ainda mais com um atleta que representa nosso clube. Juntos somos mais fortes! #FechadoComLéo”.

Vasco na briga por vaga na Libertadores

Maicon foi novamente titular contra o Athletico-PR, atuou nos 90 minutos e teve boa atuação na virada por 2 a 1. Com o resultado em São Januário, o Vasco da Gama chegou ao oitavo lugar, com 31 pontos. No momento, o Bahia é quem fecha o G6, com 39. O time nordestino, porém, tem uma partida a mais. Entre eles, encontra-se o Cruzeiro, com 37, mas também com 23 partidas.

Vale destacar que o Vasco de Maicon e Léo ainda encara as duas equipes neste segundo turno, assim como Bahia e Cruzeiro ainda jogarão no returno, com mando dos mineiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.