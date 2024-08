Atlético: Arena MRV completa um ano com desafios e bom desempenho

O Atlético celebra, nesta terça-feira (27), o aniversário de um ano da Arena MRV. Inaugurado em 2023 com um jogo contra o Santos, o estádio causou grande impacto na cidade. No entanto, apesar dos avanços, a nova casa do Galo enfrenta alguns problemas que precisam ser resolvidos, embora o desempenho da equipe tenha sido positivo.

O principal problema da Arena MRV é o gramado, uma questão que tem gerado reclamações desde o primeiro jogo. Inicialmente, as críticas foram moderadas. No entanto, a insatisfação cresceu com o tempo. Recentemente, Paulinho expressou sua frustração e solicitou à diretoria que pudesse jogar em outro local até resolver a situação. Os problemas com o gramado têm afetado o desempenho da equipe. A expectativa é que a Arena receba grama sintética em 2025. A alteração, no entanto, ainda não está confirmada.

Outro desafio enfrentado pela Arena MRV é a acústica. A torcida e o clube reconheceram que o som no estádio não está ideal. O Atlético, assim, decidiu instalar caixas de som para melhorar a situação.

Arena MRV: destaque nas decisões

Apesar dos desafios, o Galo já conquistou importantes vitórias na Arena MRV. Em 2024, mesmo levantando a taça no Mineirão, o time carijó contou com sua praça esportiva na campanha do Estadual. Além disso, na Copa Libertadores, o Atlético avançou após enfrentar o San Lorenzo. Na Copa do Brasil, superou o CRB.

Em resumo, o saldo da Arena MRV é positivo. Em 32 jogos, o Galo obteve 20 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, com um aproveitamento de 69,7%. A equipe marcou 58 gols e sofreu 28.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.