Corinthians lança terceira camisa para o restante da temporada

O Corinthians apresentou nesta terça-feira (27), sua nova terceira camisa para o restante da temporada. O modelo é inspirado nas mulheres negras e foi desenvolvido para refletir o compromisso do clube e da marca com a luta antirracista, dentro e fora de campo.

“Essa camisa é uma representação da nossa luta, da nossa força, e da nossa união em busca de igualdade. Embora eu não esteja mais em campo, vestir essa camisa é uma maneira de continuar contribuindo para a luta que sempre defendi. É um lembrete constante de que somos todos responsáveis por um futuro mais inclusivo e justo, tanto dentro quanto fora de campo.”, disse Grazielle Pinheiro, ex-jogadora e atual executiva de futebol do time feminino do Corinthians.

Juntas, as Brabas abrem caminhos, conquistam respeito e lutam contra o racismo. Um novo manto inspirado nas nossas mulheres negras.

Aliás, uma das novidades na camisa é o logo duplo da Nike na camisa. Ele faz referência à aceleração do futebol feminino globalmente. O short também segue o design em preto e branco, enquanto as meias listradas completam o uniforme. O nome e número seguem na cor prata.

Inspirada pela rica cultura da diáspora africana, a tipografia é marcante e complementada por uma textura única baseada em símbolos Adinkras de origem ganense. Essa abordagem visual celebra a grandeza e a força do time, honrando sua história e futuro, flertando com o Afrofuturismo.

Dentro da gola, à altura do pescoço, um emblema com uma mão pintada em preto e branco traz a inscrição “Tamo Junto e Misturado”, representando a importância da união de todos no combate ao racismo.

Quando é a estreia da nova camisa do Corinthians

A estreia do novo uniforme deve acontecer com o time feminino, mas ainda sem uma data definida. Aliás, a camisa estará sendo comercializada a partir do dia 3 de setembro no site da Nike e em lojas físicas três dias depois. Contudo, o valor ainda não foi divulgado.

