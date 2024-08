Corinthians anuncia a contratação de Héctor Hernández

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (27), a contratação do atacante Héctor Hernández. O jogador assinou contrato com o Timão até dezembro de 2026. O espanhol é o sétimo reforço do clube nesta janela. Agora, o Alvinegro corre para ter o atleta nesta quinta-feira (29), contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

O jogador foi oferecido ao Corinthians por empresários. Assim, o Centro de Inteligência do Futebol (Cifut) aprovou e encaminho a comissão técnica que deu o aval. A diretoria agiu rápido e entendeu que é uma oportunidade de mercado. Ele estava no Chaves, de Portugal, antes de chegar ao Parque São Jorge.

“Quando chegou a notícia sobre o interesse do Corinthians, não tive dúvidas em nenhum momento. Era uma grande oportunidade para mim, de estar em um grande clube, um dos maiores do mundo, e estou muito motivado e quero dar muitas alegrias aqui. Estou muito agradecido por todo o apoio que estão me dando. Quero dar muitas alegrias à torcida”, disse Héctor Hernández em sua chegada.

No Corinthians, Héctor Hernández vai reencontrar o goleiro Hugo Souza. Afinal, ambos foram companheiros no Chaves, de Portugal. Durante a passagem, ele marcou 14 gols, em 34 partidas. Projetado ao futebol pelo Atlético de Madrid, Héctor Hernández defendeu as cores do Elche, Albacete, Málaga Rayo Majadahonda antes de chegar ao futebol português.

Assim, ele chega ao Corinthians para ser o homem gol da equipe. Aliás, ele terá a concorrência de Pedro Raul e Yuri Alberto, este último é o titular da equipe. Contudo, o atual camisa 9, mesmo sendo o artilheiro da equipe na temporada com 16 gols, convive com críticas da torcida e, recentemente, entrou na mira do Southampton, da Inglaterra.

