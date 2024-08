Rafaella publica foto com Helena, filha de Neymar, e se derrete: ‘Agarradinha’

Rafaella, irmã de Neymar, demonstra estar encantada com Helena, a filha mais nova do atacante. Ela publicou o segundo registro com a criança de pouco mais de um mês de vida, na última segunda-feira (26), em sua conta no Instagram. A irmã do craque é também madrinha da menina.

“Oi, dinda, vim dormir agarradinha de urso com você!”, escreveu na legenda da postagem.

Helena nasceu em 3 de julho e é fruto do caso do jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira com a influenciadora Amanda Kimberlly. Neymar é pai de mais duas crianças, Davi Lucca, de 12 anos, oriundo do seu antigo namoro com Carol Dantas. E Mavie, de 10 meses, originária de seu atual relacionamento com Bruna Biancardi.

A primeira vez em que Rafaella apareceu com Helena foi no dia 22 de agosto, porém, de maneira mais discreta. Ela fez o registro uma postagem também nas redes sociais, em um conjunto de momentos que ela teve com a sobrinha. Dessa vez, contudo, ela dedicou uma publicação específica para a criança.

Suspeita de menina húngara ser filha de Neymar

Menos de um mês depois de anunciar o nascimento de Helena, sua terceira filha, Neymar pode se tornar pai pela quarta vez. Isso porque a húngara Gabriella Gaspar entrou na Justiça para comprovar a paternidade de Jázmin Zoé, que supostamente seria fruto de um envolvimento com o brasileiro em 2013. A ex-modelo afirma, ainda, que a criança se parece muito com Rafaella Santos -, justamente, a irmã do jogador.

“Ela era modelo e estava em Santa Cruz de La Sierra, onde teve jogo do Brasil, com Neymar. Ela o conheceu, e eles ficaram”, afirmou o advogado da húngara, Ângelo Carbone, ao jornal “O Globo”.

Gabriella buscou a Justiça

A ex-modelo move um processo no Brasil contra Neymar e, além do DNA, solicita o pagamento de uma pensão mensal de 30 mil euros (cerca de R$ 178 mil). Gabriella também pede um valor relativo aos dez anos de vida de Jázmin e de alimentos mensais.

Conforme noticiado pela Band em janeiro deste ano, Gabriella Gaspar tentou entrar em contato diversas vezes com a família do jogador – inclusive com seus pais e irmã. A ex-modelo também enviou uma carta ao Instituto Neymar Jr., mas não obteve retorno.

O programa “Hora da Venenosa”, da Record TV, revelou que Neymar realizou exame de DNA para comprovar paternidade de Jázmin, no início de agosto. O processo de reconhecimento, entrtsnto, corre em segredo de Justiça. A criança deve passar pelo mesmo processo de coleta de material genético nos próximos dias.

