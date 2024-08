Ignácio passa por artroscopia e não tem previsão de retorno

O zagueiro Ignácio passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na última segunda-feira (26). De acordo com o Fluminense, inclusive, a cirurgia ocorreu sem intercorrências, e o atleta receberá alta nas próximas horas.

O defensor machucou-se há dez dias (17/08), durante o empate sem gols com o Corinthians. O Fluminense, aliás, não informou o prazo de retorno de Ignácio aos gramados. No entanto, um problema deste tipo costuma deixar o jogador fora de combate por cerca de dois meses.

“O zagueiro Ignacio foi submetido, na tarde desta segunda-feira (26/08), a uma artroscopia do joelho Esquerdo, para tratamento de uma lesão meniscal, ocorrida no dia 17/08, na partida contra o Corinthians. O procedimento, que foi realizado pela equipe médica do Fluminense, chefiada pelo Dr. Douglas Santos, transcorreu sem problemas e o jogador terá alta nesta terça-feira”, diz o comunicado do Fluminense.

Ignácio está com 27 anos e foi contratado pelo Fluminense nesta janela de transferências e tem apenas duas partidas com a camisa do Tricolor. O zagueiro foi comprado do Sporting Cristal, do Peru, por cerca de R$ 12 milhões. O contrato é válido até junho de 2028.

Além de Ignácio, vale lembrar, o Fluminense conta com Thiago Silva, Antônio Carlos, Felipe Andrade e Manoel para a posição. No entanto, Mano Menezes, assim como já fazia Fernando Diniz, usa constantemente os volantes Felipe e Thiago Santos para preencher o setor.

Sem Ignácio, o Fluminense volta a campo agora no próximo domingo (01/09), quando recebe o São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa da vitória para seguir fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. Um novo tropeço pode recolocar o Flu no Z4.

