Neymar exibe Mavie andando sozinha e no estilo

O atacante Neymar fez uma publicação nas redes sociais que deixou seus seguidores babando por Mavie. Em um vídeo, o jogador do Al-Hilal exibiu sua filha andando sozinha e com uma roupa caprichada.

Em sua conta no Instagram, o astro brasileiro brincou sobre o ‘modelito’ da pequena.

“Filha, vai passear?”, disse o atacante durante o vídeo, em alusão a roupa usada por Mavie, que ainda contava com um colar e uma bolsa.

Confira o vídeo:

????FAMOSOS: Neymar posta vídeo da filha Mavie brincando com uma bolsa Dolce & Gabbana que custa quase R$ 20 mil. pic.twitter.com/fKt4FQnLTw — CHOQUEI (@choquei) August 26, 2024

Anteriormente, Neymar e Bruna Biancardi já vinham compartilhando os primeiros passos da filha, de 10 meses, porém sempre com a ajuda para caminhar. Já no vídeo publicado pelo jogador na última segunda-feira (26), Mavie aparece circulando sem o apoio dos pais.

Recuperação de Neymar

O camisa 10 do Al-Hilal e da Seleção Brasileira está na reta final do processo de recuperação da lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Nas redes sociais, Neymar segue compartilhando imagens de atividades físicas no CT do clube saudita e também de sua evolução no tratamento.

O brasileiro não entra em campo desde o dia 17 de outubro, na partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, a lesão ocorreu como resultado de uma divida com o uruguaio De La Cruz, atualmente no Flamengo.

