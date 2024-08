Assessoria não desmente possível reconciliação de Iza com Yuri

A cantora Iza teria, segundo boatos, reatado o namoro com o meio-campista Yuri Lima. Isso após a artista anunciar o fim do relacionamento com o jogador por traição. A informação é do programa “Fofocalizando”, do “SBT”.

Assim, ao ser questionada se os dois teriam retomado o namoro, a assessoria de Iza decidiu não comentar o assunto. Contudo, também não desmentiu a possibilidade.

“Nada a declarar”, informou a equipe da artista.

Na última semana, já havia surgido tal rumor da volta do relacionamento da cantora com o volante. No entanto, os representantes pela comunicação de Iza descartaram este cenário.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar”, explicou a assessoria.

Episódio de separação de Iza com o jogador

No começo de agosto, a artista veio a público através de um vídeo para anunciar o fim do relacionamento com o volante. Afinal, Iza expõe ter descoberto que o atleta mantinha conversas e envolvimento com uma outra pessoa, que Yuri conheceu antes do namoro com ela.

“Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso”, frisou a artista.

Os primeiros indícios de que o meio-campista e cantora estavam tendo um caso ocorreram no Réveillon de 2022 para 2023. Na ocasião, a artista faria uma apresentação na Praia de Copacabana e o volante a acompanhou.

Um mês depois, em entrevista, ele confirmou que estava se relacionando com Iza.

“Estamos nos conhecendo”, admitiu.

Em seguida, em fevereiro, eles comunicaram o início do namoro. Já em abril deste ano, o casal anunciou a gravidez e, um mês depois, que seria uma menina e que se chamaria Nala.

