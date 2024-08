Globo detém oito das 10 maiores audiências esportivas da TV paga no fim de semana

A rodada do fim de semana teve um gostinho especial para Rede Globo. Isso porque os canais esportivos por assinatura da emissora conseguiram emplacar oito das 10 maiores audiências da TV paga com os jogos do Brasileirão. A decisão da Copa Intercontinental Sub-20, que deu o título mundial ao Flamengo, também contribuiu com os dados expressivos atingidos pelo Premiere e SporTV.

A maior audiência entre os jogos da 24ª rodada do Brasileirão ocorreu na noite do último domingo (25), na vitória do Flamengo sobre o Bragantino, no Maracanã. A partida teve transmissão exclusiva do Premiere e alcançou 5,1 milhões de pessoas. Já o triunfo do Fluminense diante do Atlético-MG, exibida pelo SporTV no sábado, atingiu 3,8 milhões de espectadores e figura na segunda colocação do ranking.

Juntos, Premiere e SporTV alcançaram 11 milhões de pessoas entre os jogos de sábado e domingo. O número representa 11% a mais em relação às transmissões da semana passada nos canais da Globo.

Maiores audiências

O confronto entre São Paulo e Vitória fecha o top-3 do ranking com as maiores audiências da TV paga no final de semana. O duelo alcançou mais de três milhões de espectadores, com transmissão exclusiva do Premiere.

1. Flamengo x Bragantino

2. Atlético-MG x Fluminense

3. São Paulo x Vitória

4. Palmeiras x Cuiabá

5. Internacional x Cruzeiro

Monopólio da Globo

Há muito se fala sobre a queda do monopólio da Globo nos direitos esportivos no Brasil. Acontece que, segundo o F5, a partir do próximo ano as transmissões do Campeonato Brasileirão serão negociadas por duas entidades: a Libra (Liga do Futebol Nacional) e a Liga Forte União.

A Globo deverá garantir os direitos de transmissão dos jogos da Libra, que tem Flamengo, São Paulo e Palmeiras à frente. Em contrapartida, a Record e a CazéTV/Youtube ficarão com as partidas que envolvem a Liga Forte União – que envolve Corinthians, Vasco, Fluminense, Cruzeiro e Fortaleza, por exemplo.

O que quer dizer que, por exemplo, o jogo entre Flamengo e Corinthians terá transmissão da Globo quando o mando pertencer ao Rubro-Negro. Ou seja, ocorrer no Rio de Janeiro. A Record ou o Youtube vão passar a partida da Neo Química Arena, em São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.