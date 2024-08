Esposa de Galvão, Desirée brinca sobre bronzeado do narrador

Galvão Bueno e Desirée Soares seguem aproveitando a estadia na França. Após passagem pelas praias de Saint-Tropez, o casal seguiu para a região de Saint-Jean-Cap-Ferrat, na última segunda-feira (26). O local também é conhecido por possuir um mar cristalino e locais paradisíacos. Desfrutando do sol ao longo dos últimos dias, a esposa do narrador brincou sobre o bronzeado do marido famoso.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, Desirée brincou sobre quem mais aproveitou o período ensolarado.

“O maridão está bem mais bronzeado que eu, hein!”, comparou a esposa do narrador.

Na última semana, Galvão Bueno fez publicações em comemoração ao aniversário da amada, com quem mantém um relacionamento de 24 anos. Além de uma declaração apaixonada, o narrador compartilhou registros em uma boate, onde celebrou a data com Desirée.

Descanso de Galvão Bueno e novos projetos

Desde julho na França, Galvão Bueno dividiu atenções durante a Olimpíada entre sua participação pontual na Globo e a produção de conteúdos para o canal GB. Com o fim de atividades profissionais em Paris, o narrador declarou que aproveitaria o período pós-olímpico para descansar alguns dias.

