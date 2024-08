Segurança agride torcedor em jogo da Série B do Brasileirão; veja vídeo

O empate sem gols entre Paysandu e Mirassol, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, terminou em confusão nas arquibancadas do Estádio da Curuzu. Um vídeo viralizado nas redes sociais mostra o momento em que um homem agride um torcedor do clube bicolor com um tapa no rosto, enquanto pessoas ao redor se revoltam imediatamente com a situação.

O homem que deu o tapa no rosto do torcedor estava vestido com roupas de uma empresa terceirizada, que presta serviço de segurança ao Paysandu, no momento da agressão. O episódio causou ainda mais confusão na área próxima ao blindex do estádio – espaço que separa a arquibancada do gramado.

“Tu é segurança. Bateram no torcedor e ninguém vai levar eles, mas quando é torcedor eles levam para fazer boletim. O rapaz de boné espancou o torcedor. Não esconde seu rosto, tira o boné”, acusou o rapaz da filmagem.

VEJAM que humilhação. Um torcedor do @Paysandu levou um tapa de um segurança durante partida entre o time bicolor e o Mirassol na Curuzu, na noite de ontem. Um homem que gravou a confusão, reclama que o segurança agressor não foi levado pela Polícia. ???????????? pic.twitter.com/WBeScHsOQP — Portal Notícias do Pará (@NoticiasdoPARA) August 27, 2024

O caso

A confusão, conforme mencionado, ocorreu após o apito final do empate sem gols entre Paysandu e Mirassol, pela Série B do Brasileirão. A assessoria do clube bicolor, em contato com o GE, disse que ainda não se manifestou oficialmente pois está apurando o caso.

Paysandu no Brasileirão Série B

O clima ficou tenso principalmente após a confirmação do resultado da partida. Isso porque o Paysandu não vence há sete jogos na Série B e ocupa a 15ª colocação, com 26 pontos até o momento. O Ituano, primeiro time na zona de rebaixamento, soma 22 pontos.

O próximo jogo do Paysandu está marcado para o domingo, dia 1 de setembro, às 18h30, contra o Goiás, na Serrinha. O time goiano figura na oitava colocação da tabela, com 32 pontos conquistados em 22 jogos.

