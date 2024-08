Fifa define datas para Copa Intercontinental 2024

De olho no Mundial! A Fifa definiu as datas para a Copa Intercontinental de 2024. Dessa forma, o campeão da Libertadores desta edição já tem o dia da estreia definido. E as chances de ser um brasileiro são enormes, uma vez que cinco equipes ainda estão na disputa nas quartas de final da competição.

Assim, quem conquistar o título enfrenta o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro, já pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Dessa maneira, quem vencer joga a semifinal contra o Al Ahly, Al Ain ou Auckland City, três dias depois, ou seja, no dia 14 de dezembro.

A final também já tem data marcada: dia 18 de dezembro. Além disso, o Real Madrid já é a equipe que está esperando o outro finalista, já que a Fifa alterou o formato desta temporada, colocando o campeão da Champions League direto na final. Apesar de todas as datas definidas, a entidade ainda não definiu o local das partidas.

E nesta edição da Copa Intercontinental pode ter uma equipe brasileira representando o país mais uma vez. Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo são os cinco brasileiros ainda vivos na Libertadores. No entanto, pelo menos dois já não avançam para as semifinais, uma vez que terá duelo de brasileiros nas quartas de final, que acontecem no próximo mês. Ainda sim, há chances de ter um duelo brasileiro na decisão.

Por outro lado, apenas Flamengo e São Paulo já conquistaram o título mundial. O Rubro-Negro foi campeão em 1981. O Tricolor, por sua vez, conquistou três títulos: 1992, 1993 e 2005.

