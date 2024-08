Internado, David é dúvida no Vasco para jogo da Copa do Brasil

O atacante David é dúvida no Vasco para o jogo de quinta-feira (29), contra o Athletico, pela Copa do Brasil. Afinal, o jogador está internado desde a última segunda (26) em um hospital na Barra da Tijuca tratando de um quadro de celulite facial.

A infecção bacteriana na pele fez com que David ficasse com o rosto inchado nos últimos dias. Segundo o portal “ge”, ele recebe medicação diretamente na veia visando sua pronta recuperação.

Ainda de acordo com o portal, ele deve receber alta na quarta (28) e, dependendo da avaliação médica, voltará aos treinos no Vasco. Assim, é possível que ele volte aos relacionados para o duelo de quinta contra o Furacão. O tom é de otimismo no clube.

Ele foi ausência nesta segunda, com Emerson Rodríguez ocupando seu lugar no time titular. A mudança deu certo. Afinal, o colombiano, apesar de contestado no primeiro tempo, mostrou resiliência e marcou o gol do empate, que pavimentou o caminho para a importante virada vascaína.

David vive boa temporada pelo Vasco. Contratado no começo do ano por empréstimo junto ao Inter, o jogador é o vice-artilheiro do time no ano (sete gols) e também no Brasileirão (quatro).

Ele também surge na terceira posição dentre os jogadores do elenco com mais participações em gols no ano, com 11, à frente até mesmo de Payet (dez). Ao todo, David, carinhosamente chamado de DVD pela torcida, precisa de 197,6 minutos em campo para participar de um gol.

