Juventus contrata promessa do futebol português

A Juventus anunciou a contratação do ponta português Francisco Conceição. O jovem de 21 anos chega por empréstimo do Porto. A Velha Senhora desembolsou 7 milhões de euros pelo atleta (cerca de R$ 42 milhões). No entanto, caso a Juve se classifique para a Champions 2025/26, o que deve acontecer, o valor será aumentado para 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 mihões).

Francisco Conceição foi revelado pelo próprio Porto. Ele, inclusive, é filho de Sérgio Conceição, que foi seu técnico na equipe portuguesa. Promessa em Portugal, ele disputou a última Eurocopa e tem passagens ainda pelo Ajax. São 17 gols pelo Porto.

Conceição chega a uma Juventus obcecada em conquistar o Campeonato Italiano após cinco anos (última conquista foi em 2019/2020). Nesta janela, a Juve o treinador Thiago Motta e o volante Douglas Luiz, ambos brasileiros. Já o zagueiro francês Kalulu chega do Milan e junta-se a um elenco que tem nomes como Vlahovic, Chiesa, Danilo, Locatelli, Kostic e Pogba (cumprindo suspensão por doping).

A Juventus lidera isoladamente o Campeonato Italiano, com duas vitórias por 3 a 0 em duas rodadas: Como e Hellas Verona. A Velha Senhora é seguida de perto por Inter de Milão, Torino, Genoa, Parma, Udinese e Empoli. No final de semana, a equipe de Turim enfrenta a Roma, que soma apenas um ponto na competição.

