Arsenal anuncia contratação de meia espanhol campeão da Euro 2024

O Arsenal anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do meia Mikel Merino, de 28 anos, que estava na Real Sociedad. O jogador foi campeão da Eurocopa-2024 com a Espanha tendo, inclusive, marcado o gol da vitória na prorrogação sobre a anfitriã Alemanha, nas quartas de final da competição. Dessa maneira, ele assina até junho de 2028.

Segundo a imprensa inglesa, os Gunners pagaram 32 milhões de euros (cerca de R$ 196 milhões) para contratar o meia. Merino ainda atuou na temporada pela Real Sociedad, mas chega com condições de entrar em campo já no próximo final de semana, pela Premier League.

Diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar comentou a contratação de meia espanhol, que vai assumir a camisa 23 do clube inglês.

“Estamos muito felizes com a transferência de Mikel Merino. Foi mais um grande esforço de várias pessoas do clube para finalizar o negócio por um jogador que despertou o interesse de vários clubes. Mikel foi um importante alvo para nós neste verão e identificamos que ele é um jogador que pode se encaixar perfeitamente no nosso elenco”, declarou o brasileiro.

Merino pode estrear no Arsenal no sábado (31) contra o Brighton, às 8h30 (de Brasília), no Emirates, em Londres. Os Gunners são o terceiro colocado do Campeonato Inglês, com seis pontos em duas partidas disputadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.