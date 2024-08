Vestido de Flamengo, Andreas Pereira brinca com ‘projeto Ney’ nas redes sociais

No que depender da rotina de treinos, o ‘mini’ Andreas Pereira está caminhando a passos largos para se tornar o próximo Neymar. Mas, calma… O treinamento da criança, contudo, não passa de uma brincadeira promovida pelo meia do Fulham nas redes sociais. Vestido com a camisa do Flamengo, o jogador compartilhou um momento de descontração junto ao filho e puxou a iniciativa ‘Projeto Ney’.

No vídeo, compartilhado por Andreas no Instagram, o jogador ajuda o filho a caminhar na esteira e brinca: “Projeto Ney começou”. Mas a filmagem repercutiu nas redes sociais principalmente pela escolha da camisa do Flamengo durante o treinamento em casa. Não demorou muito para que um possível retorno ao clube carioca se tornasse pauta entre rubro-negros na web.

Veja o vídeo abaixo

Andreas na esteira e com a camisa do Flamengo Ele quer pouco voltar né ???? E aí torcedor aceita ele no Mengão de volta ? pic.twitter.com/ZgSaG360Ij — Rhuan????????????? (@rhuaan17) August 27, 2024

Amor pelo Flamengo

Esta não foi a primeira ou segunda aparição de Andreas Pereira com a camisa do Flamengo. O meia do Fulham nunca escondeu sua admiração pelo Rubro-Negro e o desejo de um dia regressar ao clube para encerrar o ciclo definitivamente – o qual ele mesmo confessou ainda não ter concluído.

Em março deste ano, por exemplo, Andreas deixou o Estádio Santiago Bernabéu com uma camisa do Flamengo exposta em cima da mala. O jogador fez parte da delegação brasileira no empate em 3 a 3 com a Espanha, durante um amistoso preparatório para Copa América 2024.

O nome do atleta chegou a ser especulado entre torcedores do Flamengo nesta janela, o que, evidentemente, gerou debate nas redes sociais. Isso porque uma parte dos rubro-negros se opõe veementemente ao retorno do meia devido à falha no gol do Palmeiras, na final da Libertadores 2021. Em contrapartida, há quem seja entusiasta do ‘the last dance’ no clube.

Andreas Pereira chegou ao Flamengo por empréstimo junto ao Manchester United, em agosto de 2021. Defendeu o clube em 53 partidas e marcou oito gols, além de contribuir com três assistências no período. Ou seja, 11 participações diretas em tentos da equipe.

