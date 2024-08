Ator da Globo, Tony Ramos lembra time histórico do São Paulo e manda recado

Posteriormente a explicação sobre sua paixão pelo São Paulo, Tony Ramos foi presenteado com a camisa do clube - (crédito: Foto: Reprodução/Tv Globo)

No dia em que completa 76 anos, o ator Tony Ramos recebeu um presente especial do elenco do São Paulo, clube pelo qual torce. Durante sua participação no programa ‘Mais Você’, o experiente profissional da Globo ganhou uma camisa autografada do Tricolor Paulista, assim como recados de jogadores do elenco atual.

Enquanto participava da atração, Tony Ramos explicou sua paixão pelo São Paulo, falou sobre sua admiração por Zizinho e contou sua experiência na arquibancada. Logo na sequência, o ator recebeu o presente especial.

“Será usada no próximo jogo para assistir vocês. Estou tremendo. Obrigado. Salve Raí. A 10, que quem usou também foi Zizinho”, agradeceu Tony Ramos, que também recebeu mensagens do meia-atacante Lucas e do lateral-direito Rafinha.

Confira o vídeo:

EU TO MORRENDO COM O TONY RAMOS EMOCIONADO PELA CAMISA AUTOGRAFADA DO SÃO PAULO pic.twitter.com/axCM1p9Sds — vittinha do amaury ???? (@helllobeautful) August 27, 2024

O ator também relembrou seu time marcante do Tricolor Paulista, ao mesmo tempo que mandou um recado para o atual elenco.

“Eu sou da época que ia para o estádio ver o time campeão de 1957: Poy; De Sordi e Mauro; Dino, Vitor e Riberto; Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Esse é um time clássico do São Paulo. Foi aí que não parei mais. A vida inteira com vocês. Eu sofro, fico triste, mas não xingo, acreditem ou não. Não acho legal xingar, eu fico triste. Vocês amanhã (quarta-feira) tem um jogo duro (contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil). Vamos que vamos. Vamos para às cabeças, vamos com calma”, disse Tony Ramos.

São Paulo, do torcedor Tony Ramos, em ação pela Copa do Brasil

São Paulo e Atlético-MG fazem o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbi. Já no dia 12 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez na Arena MRV, em Belo Horizonte.

