Bastos, do Botafogo, é convocado para a seleção da Angola

Bastos, do Botafogo, é convocado para seleção da Angola. - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

Que momento vive o zagueiro Bastos, do Botafogo! O jogador, que é um dos destaques não só do Alvinegro na temporada, como da posição no Campeonato Brasileiro, foi convocado para a seleção da Angola depois de três anos sem ter uma oportunidade.

O zagueiro vai defender a seleção nas partidas contra Gana, no dia 5 de setembro, e Sudão, dia 9 do próximo mês. Os jogos são válidos pelas duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Apesar de um longo histórico com a seleção, em que já disputou duas edições da Copa Africana de Nações, em 2013 e 2019, e defendeu a seleção 54 vezes – e marcou dois gols, Bastos estava um longo período sem defender o seu país. A última vez, portanto, foi em 2021, para disputar duas partidas de eliminatórias da Copa do Mundo contra Líbia e Egito.

PALANCA ALVINEGRO NA SELEÇÃO ???????????? Bastos Quissanga foi convocado para defender a Seleção Angolana pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações, na DATA FIFA de setembro. Parabéns e boa sorte, meu zagueiro! ???????????? #BFR pic.twitter.com/BxLwZQeUo5 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 27, 2024

O zagueiro chegou ao Alvinegro na temporada passada. No entanto, só começou a ter espaço na equipe carioca com Artur Jorge. Desde então, é titular absoluto com o treinador. Ao todo, o jogador já atuou em 45 partidas e marcou três gols.

Assim, apesar da convocação, Bastos não vai desfalcar o Botafogo por conta da Data Fifa. Além dele, Luiz Henrique, Gatito Fernández e Savarino também vão defender suas seleções.

