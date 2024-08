Flamengo acerta últimos detalhes para ter Gonzalo Plata

Flamengo negocia com Al-Sadd para contar com Gonzalo Plata. - (crédito: Reprodução)

O Flamengo segue firme no mercado para conseguir mais uma contratação nesta janela de transferências. O Rubro-Negro encaminha a contratação de Gonzalo Plata. A negociação já estava próxima há alguns dias e o clube carioca aguardava o jogador ainda esta semana no Rio de Janeiro.

No entanto, uma pedida do Al-Sadd, do Qatar, clube que Gonzalo pertence, chegou a travar a negociação e quase fez o clube carioca desistir. Mas, nos últimos dias, o acordo voltou a progredir e está próximo de ser definido.

Dessa forma, ainda falta alguns detalhes para fechar a negociação. Algumas cláusulas a serem ajustadas da progressão de compra, como também o bônus da transação. Além disso, Plata também tem que realizar os exames médicos. Assim, o Flamengo corre para tentar resolver as questões antes de segunda-feira (2), quando a janela de transferências se encerra.

Um dos últimos ajustes com os árabes na última semana fez com que o valor pago por 30% dos direitos econômicos de Plata subisse para 3,65 milhões de euros (R$ 22,4 milhões). O contrato do jogador com o clube carioca será até dezembro de 2028. Jogador e clube já chegaram a um acordo e, agora, aguardam liberação dos árabes para oficializar a negociação.

Plata fez uma boa temporada pelo Al-Sadd. Foram 12 gols e contribuiu com oito assistências. No entanto, ele não atuou na última partida justamente pela negociação em andamento com o Flamengo.

Caso a negociação se concretize, Gonzalo Plata será o quarto reforço do Rubro-Negro nesta janela de transferências. Na última semana, o clube carioca acertou o retorno de Michael. Já na segunda-feira (26), anunciou a contratação de Alex Sandro e fechou com Carlos Alcaraz.

