Artur Jorge, do Botafogo, adota boteco favorito no Rio e ‘abre mão’ de hobby em vida carioca

A rotina de treinos e jogos pode atrapalhar um pouco na adaptação de Artur Jorge à vida no Rio de Janeiro, mas não o impede de ter seu cantinho preferido na cidade: Ipanema. O bairro cativou o comandante alvinegro, que vive excelente fase com o Botafogo, e um boteco específico da região se tornou lugar carimbado em seus dias de folga.

Com vista privilegiada para praia de Ipanema, o Boteco Belmonte, que não ironicamente é gerido por um botaguense, fisgou o coração de Artur Jorge no Rio. O português tem, inclusive, uma preferência no cardápio: picanha Osvaldo Aranha, com arroz, feijão, batata portuguesa e vinagrete. O prato serve duas pessoas e custa R$ 249.

A primeira ida de Artur Jorge ao local ocorreu através de um contato via mensagem. Depois, se tornou parte da rotina livre do técnico na cidade. Segundo fontes informaram ao GE, o português se apresenta sempre como uma figura simpática e agradável.

Boteco Belmonte

O dono do local, Antônio Rodrigues, fez questão de destacar seu amor pelo Botafogo em uma parede do boteco. Localizado em um dos três andares do boteco, o espaço dedicado ao Alvinegro contém uma camisa de 2020 autografada e quadros repleto de ídolos históricos do clube.

Artur Jorge se tornou um conhecido de Antônio e também dos funcionários do Belmonte, que, inclusive, já dominam suas preferências no cardápio. Além do prato principal, o técnico português também gosta de se deliciar com as empadinhas – um dos carros chefes do boteco. A de camarão com catupiry tem o favoritismo do comandante.

“Uma figura muito simpática. Na primeira vez, ele me mandou mensagem assim que chegou ao Rio, mas veio várias vezes desde então. Sempre que quer ir, ele me dá um toque e a gente reserva a mesa com muita satisfação porque está fazendo um grande trabalho no Botafogo”, disse Antônio Rodrigues, dono do Boteco Belmonte.

Mas Antônio Rodrigues, como bom torcedor do Botafogo, também fez suas análises sobre o trabalho de Artur à frente da equipe. “Um excelente treinador e, para mim, deveria ser o técnico da Seleção. Elegante, fino, educado e sabe o que está fazendo no seu trabalho. Me surpreendeu muito”, opinou.

Em uma das idas ao boteco à beira da praia, Artur Jorge viveu uma situação curiosa com Igor Jesus, atacante do Botafogo. Jonny, responsável pela operação do Belmonte, contou que o técnico fez uma brincadeira com o jogador ao encontrá-lo no local após a vitória sobre o Palmeiras, pela ida da Libertadores.

“Ele esteve aqui logo depois da vitória no jogo de ida sobre o Palmeiras. Até teve uma situação curiosa. Ele estava sentado e minutos depois chegou o Igor Jesus (atacante do time) com a família e se sentou em uma mesa perto. Jorge olhou para ele e brincou dizendo que estava de olho no que ele estava comendo e bebendo”, contou.

Artur Jorge no Rio

Artur Jorge vive sua primeira experiência como técnico longe e Braga, sua terra natal em Portugal. O técnico deixou o país no início de abril e, desde então, tem tentado se adaptar à vida fora da zona de conforto. Hoje, muito mais habituado, o português mora na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O treinador se descreve como alguém extremamente comprometido com a rotina. A saída de casa, por exemplo, ocorre sempre por volta das 7h20 e o retorno depende do planejamento de treinos da equipe – que normalmente acontece de manhã. Artur usa as poucas horas vagas para se dividir entre idas à praia ou jogos de futebol na televisão, até para estudar seus adversários.

Um dos hobbys que Artur Jorge tenta resgatar na sua vida carioca envolve a bicicleta. Em Braga, o técnico chegou a percorrer 250 quilômetros em três dias pedalando, atravessando diversas cidades junto à esposa Maria Marques. Aqui no Rio, apesar da vista, o português ainda não conseguiu tempo viável para retomar a paixão e há, também, um temor pela violência na cidade.

“A bicicleta ajudou muito no dia a dia, como oportunidade de escape. Mas essa solidão que eu sinto na bicicleta me ajuda a encontrar a sanidade. O futebol é um mundo de grande agitação, altos e baixos que nos levam a fadiga mental. Então, sinto que na bicicleta, entre montanhas, praias e lugares isolados, é um momento de reencontro, e isso é importante para mim. Às vezes, sinto que é um momento de reencontro, recuperar emocionalmente, desgastar fisicamente e regenera”, disse Artur em entrevista ao GE em julho.

Botafogo

Eliminado da Copa do Brasil, o técnico português terá alguns dias de folga para trabalhar com o elenco do Botafogo. Isso porque o clube de General Severiano só retorna aos gramados no sábado (31), às 21h, para encarar o Fortaleza pelo Brasileirão. O confronto é direto pela disputa da liderança, visto que o Tricolor de Aço assumiu o topo da tabela na rodada do fim de semana.

O Botafogo segue vivíssimo no Brasileirão e na Libertadores. No torneio nacional, o Alvinegro ocupa a segunda colocação geral na tabela, com 47 pontos conquistados até o momento – um a menos em relação ao Fortaleza. Já na Libertadores, o time de General Severiano encara o São Paulo em busca de uma vaga na semifinal.

