Com lei do ex, Fulham despacha o Birmingham na Copa da Liga Inglesa

Com homenagens ao ex-técnico Sven-Goran Eriksson, falecido na última segunda-feira (26), o Fulham não obteve dificuldades para despachar o Birmingham pela Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira (27), o time londrino foi a Birmingham, no estádio St. Andrew’s, e venceu por 2 a 0, com direito a lei do ex.

Raúl Jiménez (de pênalti) e Stansfield, ex-jogador do time da casa, fizeram os gols da partida, válida pela segunda fase (32 avos de final) da competição. Lembrando que o Fulham entrou nesta fase, enquanto o Birmingham passara pelo Charlton nos 64 avos de final.

Homenagens e jogo resolvido

Antes da bola rolar, os times se reuniram no centro de campo para um minuto de aplausos ao ex-treinador sueco Sven-Goran Eriksson, que faleceu na última segunda aos 76 anos – ele perdeu uma batalha para o câncer do pâncreas. Apesar de não ser inglês, Eriksson tinha o respeito por conta de seu trabalho no país. Ele foi treinador da seleção inglesa nas Copas do Mundo de 2002 e 2006, além de ter comandado o Manchester City e o Leicester.

Com a bola rolando, o Fulham precisou de apenas 14 minutos para encaminhar a vaga. Primeiro, com o centroavante Raúl Jiménez, que, de pênalti, anotou seu primeiro gol na temporada, aos 10′. Posteriormente, lei do ex no estádio St. Andrew’s. O jovem Jay Stansfield, de apenas 21 anos, e jogador do Fulham desde 2019, passou emprestado pelo Birmingham na temporada passada.

E, logo em sua segunda partida no retorno aos Cottagers, marcou contra o ex-clube. Ele recebeu lançamento preciso de Anderson, tirou do zagueiro e, com categoria, mandou para o fundo da rede, logo aos 14′.

Na etapa final, só restou ao Birmingham buscar o ataque. No entanto, o time da Premier League se sobressaiu e, sem maiores sustos, conseguiu garantir a classificação para a terceira fase. Os brasileiros Andreas Pereira e Rodrigo Muniz não foram acionados. Agora o Fulham aguarda o sorteio para saber quem enfrenta na sequência da competição.

Próximos passos

O time londrino volta a campo para visitar o Ipswich, pela terceira rodada da Premier League. O jogo ocorre no sábado (31), no Portman Road. Já o Birmingham recebe o Wigan, pela quarta rodada da League One (terceira divisão), também no sábado.

Resultados da segunda fase da Copa da Liga Inglesa

27/08 (Terça-feira)

Middlesbrough 0 x 5 Stoke City

Barnsley 1 x 0 Sheffield United

Barrow 0 (3) x (2) 0 Derby County

Blackburn 1 x 2 Blackpool

Brighton 4 x 0 Crawley

4 x 0 Crawley Coventry 1 x 0 Oxford

Everton 3 x 0 Doncaster

3 x 0 Doncaster Fleetwood 2 x 1 Rotherham

Grimsby Town 1 x 5 Sheffield Wednesday

Harrogate 0 x 5 Preston

Leicester 4 x 0 Tranmere

4 x 0 Tranmere Millwall 0 x 1 Leyton Orient

QPR 1 (4) x (1) 1 Luton

Shrewsbury 0 x 2 Bolton

Walsall 3 x 2 Huddersfield

Watford 2 x 0 Plymouth

Birmingham 0 x 2 Fulham

Crystal Palace 4 x 0 Norwich

Em negrito os times da Premier League

