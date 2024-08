João Neto comemora retorno ao Fluminense após empréstimo no CRB

De volta ao Fluminense após período de empréstimo no CRB, o atacante João Neto se reapresentou nesta terça-feira (27) no CT Carlos Castilho. O Moleque de Xerém, de apenas 21 anos, se juntou ao grupo e participou da atividade comandada pelo técnico Mano Menezes.

Assim, o atleta celebrou a nova chance de defender o Tricolor, afirmando que retorna com mais experiência às Laranjeiras. O jogador marcou três gols nos 24 jogos que fez pela equipe alagoana, aliás.

“Fico muito feliz com a nova oportunidade. Para mim esse tempo lá foi muito importante, pude adquirir boa experiência. Joguei, além do Brasileiro (Série B), a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste contra grandes equipes. Chego com muito mais experiência do que tinha quando saí. Fico contente com o desafio, de volta para casa. Estou aqui para somar e aprender com todo mundo”, disse João.

João Neto retorna ao Fluminense, então, com importante bagagem adquirida no clube de Alagoas. Por lá, foi destaque e marcou dois gols na final da Copa do Nordeste, diante do Fortaleza (a equipe alagoana ficou com o vice). Agora, o atacante espera somar ao elenco tricolor para os próximos desafios que o time terá pela frente.

“Tinha muito jogador experiente lá, aprendi muito. Todos os jogadores e o treinador me ajudaram bastante. Fui muito feliz lá, mas estou contente de estar de volta”, concluiu.

João Neto já atuou no profissional do Fluminense

O Moleque de Xerém é uma das grandes revelações da base tricolor nos últimos anos. João Neto fez sua estreia na equipe principal em 2021, acumulando 11 jogos e três gols. Em 2024, foi importante para a equipe durante o período em que os atletas que disputaram o Mundial de Clubes, em 2023, ainda cumpriam férias. No Carioca de 2024, foram cinco jogos, dois gols e uma assistência, aliás.

