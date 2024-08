Cristiano Ronaldo e Talisca marcam e Al-Nassr vence no Saudita

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado com a camisa do Al-Nassr - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Liderado por Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr conquistou sua primeira vitória no Campeonato Saudita 2024/25. Após um início de temporada complicado, com uma derrota para o Al-Hilal na Supercopa e um empate em casa por 1 a 1 contra o Al-Raed na estreia da competição nacional, o Al-Nassr se recuperou ao golear o Al-Fayha por 4 a 1, nesta terça-feira (27), em partida válida pela segunda rodada da Liga saudita. CR7 e o brasileiro Anderson Talisca, com dois gols marcados, foram os destaques da partida. Além disso, Brozovic completou o triunfo. Por outro lado, Sakala anotou o gol de honra para os donos da casa.

Talisca abriu o placar para o Al-Nassr logo aos cinco minutos, após uma assistência de Cristiano Ronaldo, que também marcou seu gol de número 899 nos acréscimos do primeiro tempo. Ronaldo, que havia marcado em todos os jogos da temporada até então, ainda teve a chance de alcançar o gol 900, mas desperdiçou uma oportunidade clara na segunda etapa.

Ainda teve tempo de Brozovic marcar o terceiro gol para o Al-Nassr, com assistência de Mané. Mas, o Al-Fayha respondeu rapidamente com um gol de consolação após um erro defensivo. Nos acréscimos, Talisca marcou seu segundo gol na partida, fechando o placar em 4 a 1.

Por fim, o Al-Nassr volta a campo pela terceira rodada apenas no dia 13 de setembro, uma sexta-feira, novamente em casa. O adversário será o Al-Ahli, que perdeu nesta terça-feira para o Al-Fateh por 1 a 0, com gol de Djaniny, ex-jogador do Benfica.

