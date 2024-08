Mundial de Clubes: Fifa divulga vídeo e destaca ‘nova era’ no futebol

A Fifa lançou um vídeo de divulgação para o novo Mundial de Clubes, que será disputado em junho de 2025 com a participação de 32 times. No clipe, a entidade destaca que “uma nova era” no futebol de clubes começará com essa competição, cuja primeira edição será nos Estados Unidos. Dentre os times brasileiros, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão classificados.

Além disso, a Fifa afirmou que o novo formato “vai redefinir como, quando e onde o verdadeiro campeão mundial será coroado”. Até agora, 30 dos 32 participantes são conhecidos, representando 20 países diferentes. O Brasil é o país com mais equipes qualificadas até o momento, com três times. Ao mesmo tempo, a entidade também prometeu dividir as receitas geradas com os clubes participantes.

“As receitas geradas pela Copa do Mundo de Clubes serão redistribuídas ao futebol de clubes, desempenhando um papel fundamental para tornar o futebol de clubes verdadeiramente global”, declarou a Fifa.

A Fifa ainda vai anunciar a data do sorteio dos grupos, a divisão dos potes e a definição dos cabeças de chave. Além disso, um novo troféu, diferente do utilizado na versão anual do Mundial de Clubes, está sendo criado e deve ter imagens divulgadas ainda este ano.

Vagas para o Mundial de Clubes continuam abertas

O Boca Juniors foi o 30º clube a garantir vaga no torneio, com base em sua pontuação no ranking das últimas quatro edições da Libertadores. Dessa maneira, a América do Sul tem direito a mais uma vaga, que ficará com o campeão continental deste ano.

Caso o vencedor da Libertadores já esteja classificado para o Mundial, a vaga restante acabará sendo definida pelo ranking da Conmebol, com o Olimpia sendo o favorito no momento. Ao mesmo tempo, o país-sede terá o 32º representante, mas o critério de classificação ainda não está definido pela Fifa.

Por fim, os únicos clubes brasileiros que ainda podem se classificar são Atlético-MG, Botafogo e São Paulo, caso um deles vença a Libertadores.

Veja o vídeo divulgado pela Fifa:

A new era for club football ???? Everything you need to know about the FIFA Club World Cup 2025: pic.twitter.com/cmaFi3MRql — FIFA (@FIFAcom) August 27, 2024

