Flamengo: Eduardo Paes e Lula se reúnem para tratar de construção de estádio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se reuniu nesta terça-feira (27) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, para debater a construção do estádio do Flamengo, no Centro do Rio de Janeiro.

Desse modo, também participaram do encontro o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Eduardo Paes, aliás, negocia a construção do estádio em um terreno no Gasômetro, que pertencia a um fundo de investimentos gerido pela Caixa Econômica Federal e foi desapropriado pela prefeitura. No entanto, o Flamengo já adquiriu a área em um leilão pelo valor de R$ 138,2 milhões. Em suas redes sociais, o prefeito comentou o encontro:

“Tô muito republicano mesmo. Mais um encontro para cuidar do Estádio do Flamengo. Vai vendo… Ótima reunião com o presidente @LulaOficial, acompanhado dos padrinhos oficiais do estádio, deputados @pedropaulo e @Guischleder. Mais uma vez o presidente Lula ajudando nosso Rio e seus símbolos”, declarou Paes.

Eduardo Paes mostra entusiasmo com estádio do Flamengo

Todavia, ao final da reunião, o prefeito demonstrou confiança na realização do projeto da casa Rubro-Negra: Flamengo caminha a passos largos para ter seu estádio no Gasômetro”, afirmou Paes.

Contudo, Lula também se manifestou em suas redes sociais sobre o encontro: Conversei com o prefeito do Rio, @eduardopaes, para tratar do terreno para a construção do estádio do Flamengo”, resumiu o presidente.

