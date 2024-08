Corinthians vence Bragantino e avança à semifinal do Brasileirão Feminino

Corinthians e Bragantino mediram forças nesta terça, no estádio do Canindé - (crédito: Fot0: Staff Images / CBF)

O Corinthians segue vivo na busca pelo hexacampeonato do Brasileirão Feminino. Na noite desta terça-feira (27), as Brabas derrotaram por 1 a 0 o Red Bull Bragantino e asseguraram, portanto, presença na semifinal do torneio — no duelo de ida, no interior paulista, deu empate por 1 a 1.

Vic Albuquerque, na primeira etapa, ratificou o faro de artilheira ao balançar a rede em jogada de oportunismo no Canindé. Aos 32 minutos, Millene recebeu bom passe de Gabi Portilho e finalizou de fora da área. A goleira Thayla fez defesa parcial e, no rebote, Vic não perdoou.

O Bragantino, que voltou à elite do futebol brasileiro nesta temporada, fez uma campanha histórica. Afinal, alcançou pela primeira vez o mata-mata da competição. O time de Bragança Paulista ficou em oitavo lugar na fase de classificação.

As corintianas aguardam na próxima fase as vencedoras do duelo entre Cruzeiro e Palmeiras. No primeiro jogo das quartas, as Palestrinas venceram por 2 a 1. O segundo jogo da série ocorrerá na tarde desta quarta (28), em Jundiaí. São Paulo, Grêmio, Ferroviária e Internacional estão na outra chave das quartas de final.

