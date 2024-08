Criciúma x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (28), Criciúma e Red Bull Bragantino medem forças no Heriberto Hulse, em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19h30 (de Brasília). Os dois times estão ameaçados pela luta contra o rebaixamento. Enquanto o Tigre aparece na 15ª colocação, com 25 pontos, o Massa Bruta aparece com 27 pontos, na 14ª posição.

Onde assistir

O duelo entre Criciúma e Red Bull Bragantino será transmitido pelo Premiere, a partir das 19h30 (de Brasília).

Como chega o Criciúma

Na briga contra o rebaixamento, o Criciúma aposta no jogo dentro de casa para vencer e dar um salto na classificação, que significaria um grande respiro na tabela de classificação. Atualmente, são três pontos de vantagem para o Vitória, primeiro time do Z4. Consciente que a chance de vencer é alta, o técnico Claudio Tencati não poderá contar com Higor Meritão, suspenso pelo terceiro amarelo. Por outro lado, Allano retorna de suspensão e forma dupla de ataque com Bolasie.

Como chega o Red Bull Bragantino

Um time na panela de pressão. É assim que o Red Bull Bragantino desembarca em Santa Catarina para encarar o Criciúma e a necessidade pela vitória é imensa. Em poucos dias, além da queda de rendimento e derrotas consecutivas, o Massa Bruta teve uma dura eliminação na Copa Sul-Americana diante do Corinthians. Na escalação, o técnico Pedro Caixinha terá que montar o time com retornos importantes, como, por exemplo, o meia Lucas Evangelista e atacante Vitinho, que cumpriram suspensão na rodada anterior.

CRICIÚMA X RED BULL BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – 19ª rodada

Data e horário: 28/8/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Marcelo Hermes, Meritão, Newton (Patrick de Paula) e Marquinhos Gabriel; Allano e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Guilherme; Jadsom, Raul e Jhon Jhon; Gustavinho, Mosquera e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

