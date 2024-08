Jean Lucas projeta duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil

Jean Lucas recebe o cumprimento de Everton Ribeiro em comemoração de gol do Bahia - (crédito: Foto: Tiago Caldas / EC Bahia)

O Bahia recebe o Flamengo nesta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Um dos destaques do time comandado pelo técnico Rogério Ceni, o meia Jean Lucas projetou o duelo contra os cariocas em Salvador.

Confira o vídeo!

Nas oitavas de final do torneio mata-mata nacional, o Esquadrão de Aço eliminou o Botafogo com empate por 1 a 1 no Rio de Janeiro e triunfo por 1 a 0 em Salvador.

