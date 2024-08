Palmeiras x Cruzeiro, pelas quartas do BR Feminino: onde assistir e escalações

Palmeiras e Cruzeiro entram em campo, nesta quarta-feira (28), para decidir quem será a segunda equipe classificada às semifinais do Brasileirão Feminino. Paulistas e mineiras voltarão a se enfrentar para saber quem vai seguir na competição e, portanto, encarar o Corinthians, atual campeão. Na terça (27), as Brabas eliminaram o RB Bragantino.

A bola começa a rolar no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), com mando alviverde, a partir das 15h30 (de Brasília). No duelo de ida pelas quartas de final, as Palestrinas venceram as Cabulosas por 2 a 1 na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), Juliete e Amanda Gutierres anotaram para as visitantes, e Calhau, em cobrança de pênalti aos 45 minutos do segundo tempo, descontou para as anfitriãs.

Com o resultado, o Verdão precisa apenas de um empate para assegurar presença nas semifinais. Em caso de triunfo da Raposa por um gol de diferença, o que levaria, portanto, a uma igualdade na soma dos placares, a vaga será nos pênaltis. Portanto, triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao time celeste.

Onde assistir

Na TV aberta, a Globo transmite o jogo de volta entre Palmeiras e Cruzeiro. Na TV fechada, a veiculação fica a cargo do SporTV.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega confiante para a partida, já que manteve 100% de aproveitamento no retrosoecto contra as Cabulosas. No total, são seis jogos, seis vitórias, 20 gols marcados e oito sofridos. A preparação para o confronto foi encerrada nesta terça-feira, quando o time realizou um treino tático, que teve duração de praticamente uma hora.

No total, a campanha acumula dez vitórias, um empate, cinco derrotas, 37 gols anotados e 18 sofridos. Além disso, o Palestrinas têm Amanda Gutierres como a artilheira do campeonato – até o momento são 14 bolas nas redes.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro segue com problemas para este jogo decisivo. Byanca Brasil, a camisa 10 e craque do time, não tem condições de ir a campo pela quarta partida consecutiva. Afinal, segue se recuperando de um desconforto muscular. A previsão é de retorno na próxima semana. Ou seja, a meia-atacante só voltará a jogar neste Brasileirão em caso de classificação das Cabulosas à semifinal.

A atacante Miriã e a meio-campista Mari Pires, também com desconforto muscular, foram desfalques no primeiro jogo diante do Palmeiras e não têm presença certa. Além disso, as laterais Nine e Ana Clara alegaram dores no jogo em solo mineiro e foram substituídas. Portanto, também são dúvidas.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro Feminino -2024 – Quartas de final

Data e horário: 28/8/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jayme Cintra, Jundiaí (SP)

PALMEIRAS: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Ingryd Lima e Juliete; Diany Martins, Isadora Amaral e Yoreli Rincón; Dudinha, Amanda Gutierres e Laís Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

CRUZEIRO: Taty Amaro; Giovanna Oliveira, Camila Ambrósio, Vitória Calhau e Ana Clara; Rafa Andrade, Paloma Maciel e Vanessinha; Fernanda Tipa, Fabíola Sandoval e Marília. Técnico: Jonas Urias.

Arbitragem: Não divulgada pela CBF

