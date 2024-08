São Paulo não vence o Atlético-MG há quatro anos

O São Paulo encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tenta abrir vantagem em seus domínios, mas para isso terá que encerrar um incômodo jejum. Afinal, o Soberano não vence o Galo há quatro anos.

A última vez que o São Paulo venceu o Atlético Mineiro foi em 2020. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 0, com gols de Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró. Depois disso, as equipes se enfrentaram sete vezes, com quatro vitórias do Galo e outros três empates.

Inclusive, a equipe mineira vem se dando bem jogando na capital paulista. A última partida no Morumbis, teve vitória do Atlético Mineiro por 2 a 0. Neste período de invencibilidade do Galo, ainda teve dois empates jogando no Cícero Pompeu de Toledo.

Além disso, o Atlético venceu três vezes jogando em seu estádio, além de um empate em 0 a 0 no Brasileirão de 2022. Contudo, mostra como o Galo vem se dando bem diante do São Paulo nos últimos anos.

Assim, a missão dos comandados de Zubeldía é quebrar este jejum e abrir vantagem no confronto. O duelo de ida está marcado para o dia 12 de setembro, na Arena MRV, às 21h45. O São Paulo quer ao menos uma vitória por pelo menos um gol de vantagem para ir a Belo Horizonte podendo conseguir o empate para se classificar.

