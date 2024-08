Flamengo tem ótimo retrospecto recente contra o Bahia. Confira!

Em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil, o Flamengo, que já deixou para trás o Amazonas, encara o Bahia nesta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final. Aliás, contra o Tricolor de Aço, o time carioca tem um retrospecto recente brilhante. Afinal, não perde no confronto desde agosto de 2019.

São oito vitórias seguidas do Mais Querido diante da equipe de Salvador. A última foi no Maracanã, em junho deste ano. O jogo, aliás, contou com o reencontro de Everton Ribeiro, jogador do Bahia, com a torcida do Flamengo. A vitória rubro-negra por 2 a 1 teve gols de Gerson e David Luiz.

Nesses oito jogos, o Flamengo marcou 26 gols. Assim, uma média superior a três gols por partida. Por outro lado, o time carioca foi vazado dez vezes.

20/06/2024 – Flamengo 2 x 1 Bahia – Maracanã

30/09/2023 – Flamengo 1 x 0 Bahia – Maracanã

13/05/2023 – Bahia 2 x 3 Flamengo – Fonte Nova

11/11/2021 – Flamengo 3 x 0 Bahia- Maracanã

18/07/2021 – Bahia 0 x 5 Flamengo – Pitaçu

20/12/2020 – Flamengo 4 x 3 Bahia – Maracanã

02/09/2020 – Bahia 3 x 5 Flamengo – Pitaçu

10/11/2019 – Flamengo 3 x 1 Bahia – Maracanã

Retrospecto total do confronto

Flamengo e Bahia já se enfrentam em 95 partidas. O Rubro-Negro tem vantagem, com 39 vitórias, 31 empates e 25 derrotas.

