Liverpool acerta a contratação de Chiesa, da Juventus

O Liverpool acertou a contratação do atacante italiano Federico Chiesa, que deixará a Juventus e embarcará para a Inglaterra ainda nesta quarta-feira (28). As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista italiano (mas que mora na Inglaterra) Fabrizio Romano, referência internacional em contratações na Europa.

Os Reds pagarão 13 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões, na cotação atual) para a Juventus pela contratação de Chiesa. O contrato de Chiesa com o Liverpool será válido por quatro temporadas. O atacante italiano, aliás, estava sem espaço na Juve e na lista de dispensa da Velha Senhora.

Chiesa tinha contrato vínculo com a Juventus até a metade do ano que vem. Dessa forma, poderia assinar um pré-contrato com o Liverpool (ou qualquer outro clube) a partir de janeiro. No entanto, os Reds preferiram não esperar e já contratar o atacante. O atleta, aliás, é o primeiro reforço do time nesta janela de transferências. Dessa forma, a expectativa em cima dele deve ser bem alta.

Federico Chiesa tem 26 anos e é filho de Enrico Chiesa, ex-craque da seleção italiana. Chiesa “filho” é ponta-direita e foi revelado pela Fiorentina, onde atuou entre 2016 e 2020. Em 153 jogos, marcou 34 gols e deu 23 assistências, sem conquistar títulos.

Em quatro temporadas pela Juventus, fez 32 gols em 131 jogos, com outras 20 assistências, totalizando 52 participações em gols no período. Pela seleção principal italiana, são sete bolas na rede em 51 jogos, com direito a título da Eurocopa em 2021. Pela Juve, venceu a Coppa Itália duas vezes (2020/21 e 2023/24), além da Supercopa da Itália, em 2020.

